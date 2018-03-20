Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Çanakkale Savaşı aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal'in Milli Kurtuluş Savaşı'nın önsözünü yazdığı savaştır.

18 Mart Şehitler Günü için Cuma günü bütün camilerimizde hutbe var, ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal'in adı yok. Eğer Gazi Mustafa Kemal olmasaydı Çanakkale Zaferi olmazdı. Gazi Mustafa Kemal'in adını neden anmıyorsunuz?

"NASIL OLUR DA ATATÜRK'Ü ANMAZSINIZ"

Çanakkale'yi Atatürk'süz kabul etmek mümkün değil. 81 ilden şehidin olduğu bir zaferde siz nasıl olur da Atatürk'ü anmazsınız.

Şahin Alpay AYM kararıyla serbest bırakıldı. Alt mahkemeyi de uyardı, 'kararlarıma uymak zorundasın' dedi. Peki Altan'lar için neden niye karar vermedi AYM?

Hitler Almanyasının benzerini Türkiye'de yaşamak istemiyoruz.

"ADALETİN OLMADIĞI DEVLET ÇÖKER"

Hakimlere söylemek istiyorum, niye ayağa kalktınız, her partinin genel başkanı geldiğinde ayağa mı kalkacaksınız? Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Adaletin olmadığı devlet çöker. Bu ülkede adalet bitmiş.

AYM karar verecek serbest bırakacak, sen saray adına ağırlaştırılmış müebbet hapis vereceksin.

Yargı bağımsız olsun diyoruz, ama onlar diyorlarki 'biri bize talimat versin ona göre karar verelim'.

Şamil Tayyar diyor ki, 'Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var, milyon dolarlar dönüyor, itirafçı adına aş adamlarını serbest bırakıyorlar'.

Yargının adaletin çöktüğü bir ülkede adalet mi arayacağız. Bastırır parayı tahliye olur, bu kadar basit.

AK Parti hükümeti çökmüştür. Hiçbir söylemi sağlıklı ve tutarlı değil. Vatandaşın hangi derdine çözüm ürettiler?

Şeker fabrikaları zarar ediyormuş. Sarayın 13 günlük masrafını ver zarar etmez. Asıl sarayı sat.

Amaç nişanta bazlı şekeri halka yedirmek, bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Bu hükümet rantiyeye çalışan bir hükümettir.

Neredeyse her evde işsizlik var. Eğer bir ülkede işsizliği azaltmak istiyorsanız üretim ekonomisine destek verirsiniz, üretirseniz gücünüz olur.

Her hafta 9 bin 523 gencimiz İŞKUR'a başvuruyor işsiz olduğu için.



