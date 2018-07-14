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Kısıklı'da demokrasi nöbeti

15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için Kısıklı Millet Parkı'nda çadır kurup demokrasi nöbeti başlattı.

AA | 14.07.2018 - 01:09..
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Yanlarına gelenlere çadırlarında yaptıkları çayı ikram eden vatandaşlar, 15 Temmuz Pazar akşamına kadar nöbet tutacak.

Çadır kurup nöbet tutan 15 Temmuz gazisi Yusuf Çiftçi, nöbeti bırakmadıklarını, her daim vatan için nöbette olacaklarını söyledi.

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

"BU MÜCADELE, GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI"

Nöbetleri tekrar hatırlamak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için gayret ettiklerini dile getiren Çiftçi, "Verdiğimiz bu mücadelenin unutulmaması, milletimizin bu mücadeleyi gelecek nesillere aktarabilmesi için her daim elimizden geleni yapacağız. Vatanımız için canımız da kanımız da feda olsun. Biz burada nöbetteyiz, nöbeti bırakmadık." diye konuştu.

"DİRİLİŞ RUHUNUN SEMBOLÜ"

Demokrasi nöbeti tutan Erdem Söylemez ise diriliş ruhunun sembolü olan Kısıklı'da bir araya geldiklerini anlatarak, "15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde kütüphane kurmuştuk. Birçok güzel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burada en güzel etkinlik, birbirini hiç tanımayan insanların burada dostluklar kurmalarıdır." ifadelerini kullandı.

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