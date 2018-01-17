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Bodrum'da deniz dibi temizliği

Bodrum'da dip temizliği kapsamında 10 dalgıç yaklaşık bir ton atık malzeme çıkardı.

AA | 17.01.2018 - 17:29..
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fs

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen temizlik çalışması, Göltürkbükü'ndeki Cennet Koy'da devam etti. 10 dalgıcın katıldığı temizliği vatandaşlar da kıyıdan izledi.

ATIKLAR İSKELEYE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada denizden cam şişeler, araç lastikleri ile yaklaşık 200 metrelik balıkçı ağı çıkarıldı. Atıklar, sürat botlarına alınarak iskeleye getirildi.

Temizlik çalışmasına Yalıkavak Profilo Marina Ortaokulu öğrencileri de katıldı. Dalgıçların çalışmalarını takip eden öğrenciler, denizden çıkarılan atıkları inceledi.

Atık malzemeler, bir süre iskelede sergilendikten sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Bu arada atıkların deniz dibinden çıkarılışı, su altı kamerasıyla kaydedildi.

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