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3.köprü selfie'cileri Bursa'da baz istasyonuna çıktı

Daha önce 3.köprü inşaatına tırmanmalarıyla tanınan iki maceraperest, bu kez Mudanya'da 65 metrelik baz istasyonuna tırmandı.

13.04.2017 - 14:09
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İstanbul’da oturan Pavel Smirnov, maceralara doymuyor.

65 METRELİK BAZ İSTASYONUNA TIRMANDI

Smirnov, kendisi gibi yükseklik korkusu olmayan adrenalin tutkusu olan Bursalı arkadaşı Haluk Yavuz ile birlikte Mudanya İlçesi’nde 65 metre yükseklikteki baz istasyonuna çıktı. Adrenalin tutkunu gençler, yaptıkları akrobasi görüntülerini kamera ile kaydederek sosyal medya hesaplarında yayınladı.

3.köprü selfie'cileri Bursa'da baz istasyonuna çıktı VİDEO

"AMACIMIZ DÜNYANIN EN YÜKSEK TEPELERİNE TIRMANMAK"

Daha önce de İstanbul’da bulunan yüksek bina ve direklere ve teleferiğin direklerine tırmanarak akrobasi gösterileri yaparak takipçilerinin yüreklerini ağızlarına getiren Haluk Yavuz ve Pavel Smirnov "Amacımız dünyanın en yüksek tepelerine tırmanmak." dedi.

3.köprü selfie'cileri Bursa'da baz istasyonuna çıktı


3.köprü selfie'cileri Bursa'da baz istasyonuna çıktı

3.köprü selfie'cileri Bursa'da baz istasyonuna çıktı

3.köprü selfie'cileri Bursa'da baz istasyonuna çıktı

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