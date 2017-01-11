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3.Köprü selfie'cisi bu kez tırmanamadı

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak 350 metre yükseklikte selfie yapan Pavel Smirnov, bu kez amacına ulaşamadı..

İHA | 11.01.2017 - 10:25
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Rooftopper adı verilen tırmanma ve parkur sporcusu Pavel Smirnov, yine bir çılgınlığa imza atmak istedi. İstanbul’da günlerdir devam eden yoğun kar yağışını fırsat bilen Smirnov, kar yağışı altında çırılçıplak soyunarak bir kuleye tırmanmak istedi.

ÇILGIN SPORCU SOYUNDU ANCAK KULENİN KAPISI KİLİTLİYDİ

Hazırlıklarını tamamlayan çılgın genç, yoğun kar yağışı ve tipi altında bir anda soyundu. Sadece iç çamaşırıyla kalan Smirnov, karın üstüne çıplak ayakla kuleye doğru koştu. Smirnov, kulenin kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi.

KARDA AKROBATİK HAREKETLER YAPTI

Çılgın genç, bu sefer de karda akrobatik hareketler yaptı.

3.Köprü selfie'cisi bu kez tırmanamadı İZLE

3.Köprü selfie'cisi bu kez tırmanamadı

3.Köprü selfie'cisi bu kez tırmanamadı

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