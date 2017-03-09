3S Firuze Konakları’nda yatırım ve yaşama fırsatı

3S Kale Holding’in Avcılar Firuzköy bölgesinde inşaatına başladığı 3S Firuze Konakları, 28.000 metrekarelik proje sahası, 523 adet konut ve 45 adet mağazasıyla E-5 aksındaki en büyük proje olma özelliği taşıyor. Avcılar’da seçkin bir yaşamın kapılarını açan 3S Firuze Konakları, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri içeriyor.

Bölge için yatay mimarisi, ferah ve nefes alan tasarımıyla huzurlu bir yaşam ortamı sunan 3S Firuze Konakları’nda fiyatlar 370.000 TL’den başlıyor. Peşin ödemede yüzde 10 indirim; vadeli ödemede ise %20 peşin, firma vadesiyle 36 ay ve 0 faiz uygulanıyor. 3S Firuze Konakları’nda yaşamın 2018 yılının son çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

3S KALE HOLDİNG'İN REFERANS PROJESİ

3S Kale Holding Genel Müdürü Alp Gürün, 3S Firuze Konakları’nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “3S Kale’nin yüksek standartlardaki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçireceğimiz 3S Firuze Konakları’nın, Avcılar bölgesinde önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Şirketimiz için de bir referans proje olacak 3S Firuze Konakları, hem yatırım hem de güzel bir yaşam fırsatı sunuyor. İster taşının güle güle oturun, ister güvenli bir geleceğe yatırım yapmanın huzurunu yaşayın” dedi.

Alp Gürün, “3S Firuze Konakları, herkesi mutlu edecek merkezi ve rahat ulaşım özelliği, yemyeşil bahçeleri, sosyal imkanları, eşsiz göl manzarası ve özel mimarisiyle hayatınızdaki en önemli karar olmaya aday…” diye konuştu.

ÖZLENEN MAHALLE KÜLTÜRÜ GERİ GELİYOR

3S Firuze Konakları’nda ortak kat bahçeleri Küçükçekmece Gölü’nün muhteşem manzarasını gözler önüne seriyor. 19.000 metrekarelik rekreasyon alanına sahip olan proje, ailenin küçük bireylerine hitap eden İlk Adım Parkı ve Macera Parkı’nın yanı sıra açık ve kapalı sinema salonu, yetişkin ve çocuklar için yüzme havuzu, sosyal mekânları, zengin peyzaj alanıyla özlem duyulan mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor. Akıllı ev sistemiyle donatılan proje, sakinlerine tamamen kendi kontrolleri altında kaliteli bir yaşam imkânı sunuyor.

ŞEHRİN MERKEZİNDE BİR YAŞAM

3S Firuze Konakları, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Havalimanı, Avcılar İDO İskelesi gibi önemli lokasyonlara yakınlığıyla merkezi bir noktada yer alıyor. 3S Firuze Konakları’ndan E-5, Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs Durağı ve yakın zamanda yapımı planlanan Yenikapı-Büyükçekmece Metrosu sadece yürüme mesafesinde bulunuyor. Deniz yolu ulaşımını tercih edenler için Avcılar İDO iskelesine sadece 5 dakika uzaklıkta yer alıyor.

HAYALİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜN

Avcılar Firuzköy’ün en büyük projesi 28.000 m² arsa üzerinde, yatay bir mimariye, geniş peyzaj ve zengin sosyal donatılarına sahip bir proje 3 adet blok üzerinde, 1+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklükte 523 daire ve 45 mağaza Balkonlu mimarisi, 3,50 metre brüt kat yüksekliği, yere kadar uzanan pencereleri, geniş salonu, şık mutfak ve oda planlarıyla nefes alan, huzurlu bir yaşam ortamı Küçükçekmece Gölü’nün keyifli manzarası & kısmi deniz manzarası 10” ekranlı ve görüntülü kapı interkom altyapısına uygun tasarlanan akıllı ev sistemi Profesyonel site yönetimi, temizlik, çevre bakımı ve teknik servis gibi hizmetlerle kontrolünüz altında bir yaşam. Meydanlar, buluşma ve paylaşım alanları, çocuk oyun alanları, su öğeleri, üst bahçenin iki yakasını birleştiren yaya köprüsü, seyir terasından oluşan 19.000 metrekarelik rekreasyon alanı 1+1 evler için 1 araçlık; 2+1, 3+1, 4+1 evler için 2 araçlık kapalı otopark imkanı