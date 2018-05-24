3S Kale de konut kampanyasına katıldı

İnşaat alanı ve konut adedi itibarıyla Avcılar’ın E-5 aksındaki en büyük proje olan 3S Firuze Konakları, sektörünün çatı örgütleri öncülüğünde başlatılan konut kampanyası dahilinde yatırımcılarına avantajlı fiyatlar ve ödeme koşulları sağlıyor.

PROJE YENİ KONUT KAMPANYASI KAPSAMINDA

Yeni kampanya kapsamında peşin ve 0,98 faizli konut kredili satışlarda %20 indirim uygulanıyor. Kampanya kapsamında yüzde 5 peşinat ödeniyor. Ayrıca firma vadesiyle ödemeyi tercih edenlere 48 aya kadar özel ödeme seçenekleri sunuluyor. Proje de yaşam bu Eylül ayında başlıyor.

AVCILAR'IN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Muhteşem göl manzarası ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisiyle büyük beğeni toplayan proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri içeriyor. 3S Kale’nin yüksek standartlardaki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçirilen 3S Firuze Konakları’nın, Avcılar bölgesinde önemli bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

PROJE ÖNEMLİ LOKASYONLARA YAKIN

3S Firuze Konakları, İstanbul Üniversitesi, Kanal İstanbul gibi önemli lokasyonlara yakınlığıyla merkezi bir noktada yer alıyor.

Proje, E-5, Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs Durağı ve yakın zamanda yapımı planlanan Yenikapı-Büyükçekmece Metrosu sadece yürüme mesafesinde bulunuyor. Deniz yolu ulaşımını tercih edenler için Avcılar İDO iskelesine sadece 5 dakika uzaklıkta yer alıyor.

KALİTELİ VE KONFORLU BİR YAŞAM

Projede kaliteli ve konforlu bir yaşam için; mutfak dolapları Lineadecor, mutfak tezgâhı Çimstone, banyo dolapları, vitrifiyeler ve armatürler Kale Banyo, banyo seramikleri Çanakkale Seramik, beyaz eşya Siemens, klima Mitsubishi Electric, pencere doğramaları Winsa, asansör Otis, çelik kapı Kale Çelik Kapı, iç kapılar Artella’dan tedarik edilirken, dış cephede ise Kalesinterflex tercih edildi.