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3'ü engelli 13 çocuğuna hem anne hem de baba oldu

Hakkari'de 21 yıl önce eşini kanserden kaybeden Macide Çelik, 3'ü engelli 13 çocuğuna devletin desteğiyle bakmayı sürdürüyor.

DHA | 08.03.2018 - 14:59..
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Yüksekova'ya bağlı İnanlı köyünde yaşayan Macide Çelik'in(68) eşi Vahyettin Çelik, 21 yıl önce kanserden yaşamını yitirdi. Eşinin ölümünün ardından Macide Çelik, 3'ü bedensel engelli, 13 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmaya başladı. Devletin verdiği evde bakım ücreti ile ailesini geçindiren anne Çelik, çocukları için hayatın tüm zorluklarına göğüs geriyor.

3'ü engelli 13 çocuğuna hem anne hem de baba oldu

DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇOCUKLARINA HALA BAKIYOR

Çelik, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen ve yatağa mahkûm olan çocukları Fatih(30), Eşref (29) ve Macit (26) için büyük fedakârlıklara katlanıyor. Her gün kendi elleriyle engelli çocuklarına yemek yediren anne Çelik, diğer çocuklarını geçindirmek için de mücadele veriyor.

3'ü engelli 13 çocuğuna hem anne hem de baba oldu

"SAKALLARINI DAHİ BEN KESİYORUM"

Biri kız, 2 çocuğunun evlendiğini anlatan Macide Çelik, "Çocuklarım benim her şeyim. Sağlığım elverdiği müddetçe çocuklarıma bakacağım ve onları kimseye muhtaç ettirmeyeceğim. Eşim 21 yıl önce kanser hastalığından vefat etti. Vefatından sonra çocuklarımın tüm sorumluluğu bana kaldı. Devletin engelli çocuklarım için verdiği evde bakım hizmeti ücreti ile geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım için her gün tandırda ekmek pişiriyorum. Sonra da onları uyandırıp kahvaltılarını yaptırdıktan sonra, onların diğer ihtiyaçlarını gideriyorum. Engelli 3 çocuğumun sakallarını dahi ben kesiyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü onlar benim evlatlarım. Onlar benim her şeyim. Bugüne kadar 'of' bile demedim. Yaşları büyük olunca sıkıntıları da büyük oluyor. Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.

3'ü engelli 13 çocuğuna hem anne hem de baba oldu

3'ü engelli 13 çocuğuna hem anne hem de baba oldu

3'ü engelli 13 çocuğuna hem anne hem de baba oldu

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