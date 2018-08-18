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3'üncü nakil dönemi başvuruları 27 Ağustos'ta başlıyor

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi için tercihler 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 09:06..
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Liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminin ardından istediği okula kayıt hakkı kazanmıştı.

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI 19 AĞUSTOS'TA

Dün ise ikinci nakil için öğrenciler son tercihlerini yaptılar. Milli Eğiitm Bakanlığı yaptığı açıklamada ikinci nakil sürecinin sonuçlarını 19 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.

Dört dönemde gerçekleştirilen nakil işlemlerinin üçüncüsünün başvurları 27 Ağustos'ta balayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

3'üncü nakil dönemi başvuruları 27 Ağustos'ta başlıyor

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