Üçüncü nakil dönemi bugün başlıyor

Adana'da bir kişinin evine ve iş yerine yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gayrimenkul sektörü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da desteğiyle yeni bir kampanyaya hazırlanıyor.

Adana'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K., 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Evlerinin balkonlarından Fatih K.'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da 'canlı yayın' yaptı.

1 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

2 Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak Modaya da el atan Rihanna, bir kez daha başarılı olmayı başardı. Barbadoslu sanatçı, New York Moda Haftası'nda kendi tasarımlarını tanıtacak.

3 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

4 Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.

5 Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası 9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönenler, haftaya başladı. Kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

6 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.