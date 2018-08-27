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Üçüncü nakil dönemi bugün başlıyor

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi için tercihler bugün başlayacak.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 09:29..
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Liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminin ardından istediği okula kayıt hakkı kazanmıştı.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS

Dört dönemde gerçekleştirilen nakil işlemlerinin üçüncüsünün başvurları 27 Ağustos Pazartesi başlayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonuçlar ise 3 Eylül Çarşamba günü ilan edilecek.

Üçüncü nakil dönemi bugün başlıyor

DÖRDÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ 3 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Dördüncü dönem nakiller için başvurular 3-6 Eylül’de alınacak.

8 Eylül’de sonuçların açıklanmasının ardından sıra 10-14 Eylül’de il-ilçe nakil komisyonlarına yapılacak başvurulara gelecek. 17 Eylül’de ise 2018-2019 eğitim yılı başlayacak.

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