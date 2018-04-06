4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan saldırgan Volkan B.'nin saldırıda kullandığı bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş açtığı ve 2 şarjör kullandığı tespit edildi.

TEHDİT EDİYORDU

Volkan B., akademisyenleri ‘Bir şarjöre bakar’ sözleriyle saldırıdan önce tehdit ettiği ortaya çıktı. Katil ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi.

Bu arada, saldırgan Volkan B.'nin, 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra geçen yıl boşandığı, kendisi gibi aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B.'nin nüfus bilgilerini güncellemediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ESKİ EŞİ RAHATSIZLANDI

Öte yandan, gözaltındaki Saadet Aylin B.'nin emniyette rahatsızlandığı, 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesi!ne kaldırıldığı bildirildi.

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B., fakülte binasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

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