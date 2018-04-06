taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.646
USD
4,0631
EURO
4,9716
ALTIN
173,10
PETR
67,8800

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren saldırganın 23 el ateş ettiği belirlendi.

AA | 06.04.2018 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan saldırgan Volkan B.'nin saldırıda kullandığı bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş açtığı ve 2 şarjör kullandığı tespit edildi.

TEHDİT EDİYORDU

Volkan B., akademisyenleri ‘Bir şarjöre bakar’ sözleriyle saldırıdan önce tehdit ettiği ortaya çıktı. Katil ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi.

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

Bu arada, saldırgan Volkan B.'nin, 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra geçen yıl boşandığı, kendisi gibi aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B.'nin nüfus bilgilerini güncellemediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ESKİ EŞİ RAHATSIZLANDI

Öte yandan, gözaltındaki Saadet Aylin B.'nin emniyette rahatsızlandığı, 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesi!ne kaldırıldığı bildirildi.

Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan B., fakülte binasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Menbiç'teki Amerikan askerleri görüntülendi
YPG'li teröristleri eğitime alan Amerikan askerlerinin bölgede hendek kazdığı da dikkatlerden kaçmadı.
Kuzey Irak'a hava harekatı: 14 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Meclis'te vekiller artık daha kısa konuşacak
AK Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle, Meclis'te uzun uzun yapılan konuşmaların sonuna gelindi.
Başbakan, Şimşek'in istifa edeceği iddialarına noktayı koydu
Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan ziyareti öncesi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını ilettiği iddialarına "görevinin başındadır" sözleriyle cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

154
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

59
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

8
Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

41
Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

79
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

44
Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM