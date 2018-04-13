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4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, istişare için toplantı yaptı.

AA | 13.04.2018 - 01:23..
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen 4 ülkenin liderleri, Katar'a uyguladıkları abluka için istişare toplantısı yaptı. Toplantıda ayrıca, İran ve Husiler'in kendilerine karşı olan tutumları da ele alındı.

4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi

İRAN KONUSUNDA ENDİŞELİ OLDUKLARINI AÇIKLADILAR

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da katıldığı toplantının ardından bakanlardan ortak yazılı açıklama yapıldı.

İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri, Yemen'deki Husiler gibi konulara yoğunlaşılan açıklamada, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesi" ve Husilere Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füzeleri vermesinin" kınandığı belirtildi.

İran'ın Arap ülkelerinde mezhepsel ve etnik ateşi körüklemesinden endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, İran müdahalelerinin, barışçıl yollarla bölgenin kriz ve sorunlarına çözüm getirilmesi için sarf edilen çabalar önünde engel teşkil ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'a Yemen'den balistik füze fırlatılmaya devam edilmesinin, "milislerin silahlandırılmasından sakınılması gerektiği" yönündeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yürüttüğü nükleer programın endişe verici olduğu ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

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