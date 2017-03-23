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4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

Fildişi Sahili'nde dört ayaklı ve iki omurgalı doğan Dominique adlı bebek, asalak ikizinden başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

23.03.2017 - 12:59
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4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

Fildişi Sahili'nde dört ayaklı ve iki omurgalı doğan Dominique adlı 10 aylık bir kız, Chicago'da bir çocuk hastanesi'nde bu ay başında gerçekleşen benzersiz bir ameliyatla asalak ikizinden ayrıldı.

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

YALNIZCA 5 GÜN HASTANEDE KALDI

5 ayrı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Dominique, 5 gün gibi kısa bir süre hastanede müşahede altında tutulduktan sonra Chicago'daki koruyucu ailesinin evine gönderildi.

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

(Yapışık doğan ikizlerden birinin diğeri üzerinden beslenmesi durumunda, bu ikize tıpta asalak ikiz denilmektedir)

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

FELÇ RİSKİ VARDI

Dominique'nin asalak ikizine ait olan fazla organ ve uzuvlardan kurtarıldı ancak ikinci omurga halen vücudunda. Uzmanların Reuters'a verdiği bilgiye göre; omurgaların boyundan itibaren birbirine oldukça karmaşık vaziyette yapışık ve müdahale edilmesi felç gibi riskler barındırıyor. Uzmanlar operasyonu gerçekleştirmeden önce çok fazla çalıştıklarını, hatta ameliyatı önce kurgusal olarak yaptıklarını ifade ediyorlar.

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

KORUYUCU AİLENİN GÖZETİMİNDE

Dominique Chicago'da koruyucu bir aile yanında kalıyor. Ailenin onu bulması ise; sosyal medya üzerinden gerçekleşmiş. Dominique adına, çocukların sağlık sorunlarını çözmek için çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş aracılığıyla bağış da toplanıyor. Soyadı açıklanmayan Dominique tamamen iyileştikten sonra ailesinin yanına dönecek.

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

Küçük çocuğa koruyucu olan Nancy Swabb, bebeğin artık kendi ailelerinden biri gibi olduğunu kendi çocukları ile çok iyi anlaştığını, ailesinin yanına döndükten sonra da görmeye devam etmek istediklerini söylüyor.

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi

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