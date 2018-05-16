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4 ayda 997 kişi kaza kurbanı

2018 yılının ilk 4 ayında ülke genelinde meydana gelen kazalarda 997 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 16.05.2018 - 10:03..
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Nisan dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Sadece geçen Nisan ayında ülke genelinde meydana gelen 35 bin 836 trafik kazasında 275 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 963 kişi de yaralandı.

4 AYDA 129 BİN 914 KAZA OLDU

Yılın ilk 4 aylık döneminde ülke genelinde vukuu bulan 129 bin 914 trafik kazasında 997 kişi öldü, 85 bin 939 kişi yaralandı.

4 ayda 997 kişi kaza kurbanı

KAZALARIN NEDENLERİ

Aynı dönemdeki 55 bin 472 kazaya sürücü hataları damga vurdu. Kuralları hiçe sayan 5 bin 714 yaya da kazaya sebep oldu. Sürücüyü lafa tutan 266 yolcu da kazalara davetiye çıkardı. Bilirkişi raporlarına göre; ülke genelindeki 313 kazada ise yol kusurlu bulundu.

Yılın ilk 4 ayındaki kazalardan bin 490’ı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 759 sürücü de kazaya davetiye çıkardı.

4 ayda 997 kişi kaza kurbanı

2018’in Ocak - Nisan dönemindeki 988 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu.

Hatalı şerit değiştiren 819 sürücü de onlarca ocağın sönmesinde başrol oynadı. Yılın 4 aylık dönemindeki bin 988 kazaya bisiklet, 24 kazaya at arabası, 616 kazaya traktör, 24 kazaya tramvay, 128 kazaya da hasta taşıyan ambulanslar neden oldu.

4 ayda 997 kişi kaza kurbanı

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