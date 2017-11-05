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4 aylık ömrü kalan İngiliz, Türkiye'de tedavi edildi

İngiltere’de yaşayan kanser hastası bir kadın, kocasının yeni eşinin başlattığı bir yardım kampanyasıyla yeniden hayata tutundu.

05.11.2017 - 21:10
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Liverpool şehri yakınlarında Cheshire bölgesinde ikamet eden iki çocuk annesi Nicola Hitchen’e hastanedeki kontrollerin ardından rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar kendisine en fazla 4 ay ömrü olduğunu söyledi.

Ancak Nicola Hitchen’ın kocasının yeni karısı Claire Hitchen, internette bir kampanya başlatarak tedavi masrafları için para topladı.

30 BİN POUND TOPLADI

Tedavi için 80 bin pound para gerekiyordu. Claire Hitchen kocasının eski eşi için başlattığı kampanyada ilk seferde 30 bin pound biriktirdi ve kanser hastası kadın tedavinin ilk aşaması için Türkiye’ye gitti.

4 aylık ömrü kalan İngiliz, Türkiye'de tedavi edildi

TÜRKİYE'DE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

41 yaşındaki Nicola Hitchen Türkiye’deki bir hastanede 10 gün boyunca kemoterapi tedavisi gördü. Temmuz ayında başlanan tedavide karın bölgesinde bulunan ana tümör neredeyse tamamen yok oldu. Omurilik ve akciğerlere sıçrayan diğer kanserli bölgelerde büyük oranda iyileşti.

4 aylık ömrü kalan İngiliz, Türkiye'de tedavi edildi

Andy Hitchen ve yeni eşi Claire Hitchen şimdi tedavinin geri kalanı için gerekli 50 bin poundu toplamak için internetteki kampanyalarına devam ediyor.

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