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4 bakanlığa yönelik atama kararları yayımlandı

4 bakanlık hakkında alınan atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İHA | 20.04.2018 - 04:37..
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Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında açık bulunan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bekir Koçyiğit atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığına Enes Polat’ın atanması uygun görüldü.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Müşavirlik görevine ise Hasan Mısırcı’nın atanması gerçekleştirildi.

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