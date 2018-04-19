4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı başlıyor

"Bir Hayalin Olsun" sloganıyla yola çıkan Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuk Kitapları Fuarı", bu yıl 21 - 29 Nisan tarihleri arasında, Beykoz Belediyesi Açık Otopark Alanı'nda gerçekleşecek.
Etkinlik kapsamında, tiyatral performans ve kukla gösterileri, masalcı abla, palyaço eğlenceleri, kitap ödüllü yarışmalar, çocukların gününe eğlence katacak.
ONUR KONUĞU: MUSTAFA RUHİ ŞİRİN
Fuarın onur konuğu, çocuk edebiyatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan, kitapları ile birçok ödüle layık görülmüş, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin.
Şirin, 21 Nisan Cumartesi günü, 11.00'de fuar açılışında bulunacak ve 13.00'de yapacağı söyleşiyle minik okurlarına seslenecek...
21 - 29 Nisan 2018
Beykoz Belediyesi Açık Otopark Alanı
Açılış: 21 Nisan 2018 / 11.00