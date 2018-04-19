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4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı başlıyor

Beykoz Belediyesi, çocuklara kitaplardan gelecek kurmak amacıyla bu yıl 4. kez kez "Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı"nı düzenliyor.

Özel Haber | 19.04.2018 - 10:17..
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beykoz çocuk kitapları fuarı

"Bir Hayalin Olsun" sloganıyla yola çıkan Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği "Çocuk Kitapları Fuarı", bu yıl 21 - 29 Nisan tarihleri arasında, Beykoz Belediyesi Açık Otopark Alanı'nda gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında, tiyatral performans ve kukla gösterileri, masalcı abla, palyaço eğlenceleri, kitap ödüllü yarışmalar, çocukların gününe eğlence katacak.

4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı başlıyor

ONUR KONUĞU: MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Fuarın onur konuğu, çocuk edebiyatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan, kitapları ile birçok ödüle layık görülmüş, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin.

Şirin, 21 Nisan Cumartesi günü, 11.00'de fuar açılışında bulunacak ve 13.00'de yapacağı söyleşiyle minik okurlarına seslenecek...

4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı başlıyor

21 - 29 Nisan 2018

Beykoz Belediyesi Açık Otopark Alanı

Açılış: 21 Nisan 2018 / 11.00

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