4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı başlıyor

1 Uysal: Kanal İstanbul’un bu yıl başlayacağını düşünüyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kanal İstanbul'un inşaasına 2018 yılı içerisinde başlanabileceğini belirtti.

2 Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı Galatasaray'ın 2-1'in rövanşında sahasında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etmesi, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli üzdü.

3 Eylem hazırlığındaki 3 kişi polis yelekleriyle yakalandı İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.

4 Begüm Kütük: Artık daha olgun bakıyorum 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz hafta acı bir olayla sarsıldı.

5 Mardin'den İspanya'ya uzanan başarı hikayesi Zor koşullar altında eğimini sürdüren öğrenciler, robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya’daki FLL (First Lego League) European Open Championship’te birinci oldular.

6 Yekta Saraç: Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı YÖK Başkanı Saraç, YKS'deki tarih değişikliği ile ilgili, "Burada en şanslı olan öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı."