4 bin kaplumbağa gümrüğe takıldı

Lübnan'dan kalkan ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen bir yolcu uçağında bulunan 3 valizde toplam 4 bin yavru kaplumbağanın ele geçirildiği bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'na inen Lübnan çıkışlı bir yolcu uçağında bulunan bagajlar, mobil bagaj tarama sistemi vasıtasıyla kontrol edildi.

X-RAY'E TAKILDI

Kontrolde, X-ray görüntülerinin incelenmesi sonucu, 3 bagajda şüpheli yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi" üzerinden bagaj sahiplerinin kimliğini belirleyerek şahısları takibe aldı. Valizlerini bagaj bandından teslim almalarının ardından "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattan geçmeleri üzerine durdurulan ve olağan dışı hareketleri ile dikkat çeken 3 şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı.

4 BİN YAVRU KAPLUMBAĞA

Şüphelilere ait valizlerin açılmasının ardından 2 valizde bin 300'er, diğer valizde bin 400 olmak üzere toplam 4 bin yavru kaplumbağa ele geçirildi.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Kaplumbağalara el konulurken şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Kaplumbağalar, gerekli incelemenin yapılabilmesini teminen Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edildi.