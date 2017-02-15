taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.249
USD
3,6744
EURO
3,8704
ALTIN
144,20
PETR
55,6100

4 bin kaplumbağa gümrüğe takıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan aramada, yolcu valizlerine gizlenmiş 4 bin yavru kaplumbağa bulundu.

15.02.2017 - 15:37
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Lübnan'dan kalkan ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen bir yolcu uçağında bulunan 3 valizde toplam 4 bin yavru kaplumbağanın ele geçirildiği bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'na inen Lübnan çıkışlı bir yolcu uçağında bulunan bagajlar, mobil bagaj tarama sistemi vasıtasıyla kontrol edildi.

4 bin kaplumbağa gümrüğe takıldı

X-RAY'E TAKILDI

Kontrolde, X-ray görüntülerinin incelenmesi sonucu, 3 bagajda şüpheli yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi" üzerinden bagaj sahiplerinin kimliğini belirleyerek şahısları takibe aldı. Valizlerini bagaj bandından teslim almalarının ardından "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattan geçmeleri üzerine durdurulan ve olağan dışı hareketleri ile dikkat çeken 3 şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı.

4 bin kaplumbağa gümrüğe takıldı

4 BİN YAVRU KAPLUMBAĞA

Şüphelilere ait valizlerin açılmasının ardından 2 valizde bin 300'er, diğer valizde bin 400 olmak üzere toplam 4 bin yavru kaplumbağa ele geçirildi.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Kaplumbağalara el konulurken şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Kaplumbağalar, gerekli incelemenin yapılabilmesini teminen Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

344
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

265
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

45
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

473
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

137
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

131
TSK açıkladı: El Bab'da sona doğru

TSK açıkladı: El Bab'da sona doğru

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM