4 bin liraya satılan Fatma Gül bebek devlet korumasında

Muğla'da yaşayan 35 yaşındaki D.K. ve eşi 39 yaşındaki Z.K., 21 Mart'ta akşamı solunum sıkıntısı çektiği gerekçesiyle 25 günlük bebeklerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Doktorlar bebeğin bacağında morluk tespit edince durumu hastane polisine bildirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Muğla Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.K.'nin "Evde doğum yaptığım için nüfustan geçici kimlik kartı çıkarttım." ifadesi vermesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

4 BİN LİRAYA SATTILAR

Polis ekipleri, çiftin, bebeği 9 günlükken, Dalaman İlçesi'nde tanıdıkları 45 yaşındaki Ü.K. ve 43 yaşıdaki N.Ç. aracılığıyla ev kadını, 45 yaşındaki G.C.'den 4 bin liraya satın aldıkları belirlendi. Polis, D.K. ve eşi Z.K ile Ü.K., N.Ç. ve bebeğini sattığı belirlenen G.C.'yi gözaltına aldı.

"HAMİLE KALINCA HERKESTEN SAKLADIM"

Bebeğin biyolojik annesi G.C. polisteki ifadesinde, şöyle dedi: "İmam nikahlı eşim A.K. ile yaşıyorum. Hamile kalınca herkesten sakladım. Çocuğumun doğum zamanı eşimle bakacak durumumuz olmadığı için tartıştım. Doğumu başka bir evde gerçekleştirdim. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bebeğimi komşum Ü.K.'nin tanıdığı bir aileye 4 bin liraya sattım. 1000 lirasını Ü.K. aldı."

D.K. ve eşi Z.K., çocuğunu sattığı öne sürülen anne G.C. ile buna aracılık ettiği belirtilen Ü.K. ve N.Ç., geçen 22 Mart tarihinde sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

D.K.'nın bebeği dövmedikleri yönündeki iddiası üzerine yeniden sağlık kontrolünden geçinilen bebeğin bacağındaki morluğun doğum lekesi olduğu anlaşıldı. D.K. ve Z.K.'nın evlatlık olarak aldıktan sonra 'Fatma Gül' adını verdikleri bebeğin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'ndeki 9 gün süren tedavisi tamamlandı. Fatma Gül, bebek dün Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek, koruma altına alındı.