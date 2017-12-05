4 bin milli tüfek MPT-76 teslimatı yolda

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve özgün silahlarla karşılanmasına yönelik kamu ve özel sektör eliyle yürütülen seri üretim süreci devam ediyor.

MKEK 20 bin, Kalekalıp 15 bin, Sarsılmaz 10 bin adetlik sipariş yükümlülüğünü karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kurum ve firmalardan bugüne kadar teslimat yapmayı başaran yalnızca MKEK oldu. MKEK, yaklaşık 3 bin 500 adetlik MPT-76 teslimatı gerçekleştirdi.

EN BÜYÜK TESLİMAT OLACAK

Kurum, yarın kapsamlı bir teslimat daha yapacak. MKEK, 3 bin 500 adet tüfeği kapsayan bugüne kadarki en büyük MPT-76 teslimatına imza atacak. Böylece kurumun teslim ettiği MPT-76 sayısı 7 bine ulaşacak. Bu aynı zamanda kurumun 2017'deki son teslimatı olacak. Kalan yaklaşık 13 bin tüfeğin teslimatına 2018'in ilk aylarında devam edilecek.

NİSAN 2018'E KADAR...

Kurum, Nisan 2018'e kadar elindeki tüm siparişi tamamlamayı planlıyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN İLK TESLİMATI

MPT-76'nın seri üretim sürecinde özel sektörün teslimatları da başlıyor.

Kalekalıp, önümüzdeki günlerde özel sektör adına 500 adetlik ilk teslimatı yapacak. Üretimi tamamlanan ve son test süreçleri yürütülen tüfeklerin bu ay teslim edilmesi öngörülüyor.

Şirketin teslimatları daha önce gerçekleştirmeyi planladığı ancak alt yüklenicilerin kalifikasyon süreçleri dolayısıyla ilk teslimatın aralık ayında gerçekleştirilebildiği öğrenildi.

MKEK ve Kalekalıp'ın bu ay yapacağı 4 bin adetlik teslimatla bu yıl güvenlik güçlerine sunulan MPT-76 sayısı 7 bin 500'e ulaşacak.

BAKAN CANİKLİ AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2026'ya kadar toplam 250 bin MPT-76'nın alımının planlandığını bildirmişti.

MPT-76'NIN ÖZELLİKLERİ

MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sitemi sayesinde ısınma problemi yaşanmıyor.

Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen MPT-76, 7,62 mm x 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor.

Etkili menzili 600 metre olan MPT-76'da, modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor. Silaha, ray sistemiyle uyumlu bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor.

MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkati çekti ve ilgi odağı oldu.