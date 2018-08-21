4 bin yıllık mesleği yaşatmak için çırak oldular

Mardin’de Süryanilerden bugünlere kalan 4 bin yıllık el sanatının devam etmesi için başlatılan projede Yeşilli ilçesinde el sanatına yatkın 15 kişi eğitim alıyor. Bir yıl boyunca sürecek eğitimler sonunda telkari el işlemeciliği sanatına yeni ustalar kazandırılması hedefleniyor.

YENİDEN HAYATA GEÇİRECEKLER

Mardin’in Yeşilli ilçesinde teknolojiye direnen 4 bin yıllık el sanatı telkari işçiliğinin tükenen ustalarını yeniden hayata geçirmek için 1 yıllık 'Hayatı Gümüşle İşle' proje başlattı.

Yeşilli Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında el sanatlarında yetenekli 15 kişi bir yıl boyunca Mardin’in telkari ustalarından Gürkan Adar tarafından verilen eğitimler ile Yeşilli atölyesinde eğitim alarak yeniden mesleği canlandıracak.

4 BİN YILLIK GELENEKTE KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Yeşilli Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında kadınlar meslek edinirken, iş kurma ve iş geliştirme eğitimleri ile girişimci olmalarını, ekonomik özgürlüklerinin kazanmalarının yanında eğitim, sağlık, aile ve kendi hakları konusunda bilinçlenmelerinde etkili olmalarını, proje kapsamında faydalanacakları mesleki beceri kursu ile kadınlara yeni iş imkanları sunup meslek sahibi olmalarını sağlamak hem de sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

40 ATÖLYEDEN 3 ATÖLYEYE KADAR GERİLEDİ

Yeşilli’de 10 kadın 5 erkek ile eğitimlerini sürdüren telkari ustası Gürkan Adar,"Midyat’ta yaklaşık olarak 6 aylık temel eğitimimi orada aldım. Daha sonra Gaziantep Üniversitesinde ön lisans eğitimimi kuyumculuk bölümünde tamamladım. Lisans eğitimimi de Mersin'de tamamladım. Yaklaşık olarak şu an 15’ci yılım. GAP projesi kapsamında yürütülen bir proje. 90’lı yıllara kadar Midyat’ta kırka yakın telkari atölyemiz vardı. Maalesef bu dönemde sayı üçe kadar azaldı. Bunun sebebi hem göç hem de teknolojinin işimizi bozmasıdır." dedi.



