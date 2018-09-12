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4 bisiklet çaldı 'Paraya ihtiyacım vardı' dedi

Adana'da 4 bisiklet çalan ve yakalanan adam, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını belirtti.

İHA | 12.09.2018 - 10:24..
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Olay Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

4 BİSİKLET ÇALDI

Bir apartmanın bodrumuna giren hırsız, burada merdiven demirine kilitli, Recep Atmaca (55), Bilal Aldemir (36) ve Enver Demir'e (38) ait 4 bisikleti çaldı. Bisikletlerinin çalındığını fark eden sahipleri polise başvurdu.

4 bisiklet çaldı 'Paraya ihtiyacım vardı' dedi

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine apartmana gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Oğuzhan Y. olduğunu ve çaldığı bisikletleri bir otomobilin bagajına koyup uzaklaştığını tespit etti.

4 bisiklet çaldı 'Paraya ihtiyacım vardı' dedi

"PARAYA İHTİYACIM VARDI"

Polis yaptığı çalışmada, şahsın Tellidere Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Polis adrese gittiğinde zanlıyı sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Oğuzhan Y.'nin ifadesinde bisikletlerden sadece birini kendisinin çaldığını kabul ettiğini, 40 lira karşılığında da sattığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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