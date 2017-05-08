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4 eski kaymakama FETÖ gözaltısı

Samsun merkezli soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 eski kaymakam gözaltına alındı

08.05.2017 - 09:58
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4 eski kaymakama FETÖ gözaltısı

Daha önce çeşitli illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanmalarının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

3 İLDE OPERASYON YAPILDI

Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonda eski Kastamonu-Azdavay Kaymakamı A.G, eski Ordu-Ünye Kaymakamı M.D, eski Trabzon-Ortahisar Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin Kaymakamı M.E. gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, terör örgütünün gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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