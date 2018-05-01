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4 gecedir mezarlıkta görünen kızı polis arıyor

Çorum'da bir genç kızın 4 gece mezarlığa giderek bir mezarın başında ağladığı ve görevliler fark edince uzaklaştığı iddiaları üzerine polis çalışma başlattı.

DHA | 01.05.2018 - 19:21..
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Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

NOT BIRAKILDI

Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.

4 gecedir mezarlıkta görünen kızı polis arıyor

Bölgede esnaf Oğuz Atıcı, "Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

4 gecedir mezarlıkta görünen kızı polis arıyor VİDEO


4 gecedir mezarlıkta görünen kızı polis arıyor

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