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4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

Bolu'da 4 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki komşusunun ölmediğini öğrenince üzülen kadın şaşkına çevirdi.

18.11.2017 - 04:12
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4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

Bolu'da yalnız yaşayan 60 yaşındaki Fatma Güzin Altıntaş'dan haber alamayan komuşları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin kapıya gelmesiyle ortaya çıkan Altıntaş'ı gören bir komşusu "keşke geberseydi" dedi.

4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

"İLAÇLARIM AĞIR UYUTUYOR"

Fatma Güzin Altıntaş, "Uyuyakalmışım, ben derin uyurum. İlaçlarım da biraz kuvvetli, beni ağır uyutuyor. Kapıyı falan hiç duymadım. Sonra kalabalığı görünce korktum" diye konuştu.

Ölüm şüphesi üzerine eve gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri ise kimlik bilgilerini aldığını yaşlı kadını, "Fatma teyze geçmiş olsun. Kulağın açık olsun. Lambaların da kapalı olunca hepimiz çok korktuk. Senin sağlığın her şeyden önemli. Biraz daha dikkat et. Bir daha kimseyi bu kadar korkutma olur mu?" diyerek uyardı.

4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

"KEŞKE GEBERSEYDİ"

Penceredeki kadın ise, "Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim gerçekten bak. Yakalama kararı var, deli raporu var. Bildiğiniz sorunlu" dedi.

4 gündür haber alınamayan kadın ortaya çıktı

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