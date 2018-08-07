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4 gündür kayıp PTT görevlisi evinde ölü bulundü

Çorum'da PTT dağıtım bürosunda görevli İlyas Metin, evinde başından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

DHA | 07.08.2018 - 06:53..
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Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde'de bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana gelen olayda, PTT dağıtım bürosunda çalışan ve bekan olan İlyas Metin'den (28) 4 gün boyunca haber alınamadı. Mesai arkadaşları işe de gelmeyen Metin'in telefonlara da cevap vermemesi üzerine endişelenerek bugün çilingir ile birlikte evine gitti.

4 gündür kayıp PTT görevlisi evinde ölü bulundü

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Metin'in tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi eve geldi. Yapılan ilk kontrolde 4 gün önce öldüğü belirtilen Metin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 gündür kayıp PTT görevlisi evinde ölü bulundü

4 gündür kayıp PTT görevlisi evinde ölü bulundü

4 gündür kayıp PTT görevlisi evinde ölü bulundü

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