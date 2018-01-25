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4 hakim ve 1 savcıya FETÖ'den hapis cezası

Samsun'da görülen FETÖ davasında, 4 hakim ve 1 savcı için 6 yıl 9 ay ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında hapis cezası verilirken, tutuksuz bulunan 2 hakim de beraat etti.

RUPTLY | 25.01.2018 - 22:14..
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15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Samsun'da bir karar daha açıklandı. Paralel Devlet Yapılanması'nda, 4 hakim ve 1 savcı hapis cezasına çarptırıldı.

ÇORUM İDARİ YARGI HAKİMİ TAHLİYE EDİLDİ

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 ayrı davada haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dava açılan hakimler ve savcı tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldılar. "Silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan yargılanan 6 hakim ve 1 savcı haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendilerini savurdular. Mahkeme, Çorum İdari Yargı Hakimi Ömer Ş.’yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, 18 aydır tutuklu bulunması göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

8 YIL 1 AY VE 6 YIL 9 AYLIK CEZALAR VERİLDİ

Trabzon İdari Yargı Hakimi Murat D. 7 yıl 9 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılırken tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan hakim olan eşi Naciye D. ise beraat etti. Çorum Savcısı Yener Y. 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan hakim olan eşi Emine Talay Y. ise beraat etti. Aybastı Hakimi Emrullah Urfalı 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Amasya Hakimi Hasan Erkoç ise 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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