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4. Haliç Edebiyat Günleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri, kapılarını açtı.

AA | 26.04.2018 - 12:01..
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  2. Kültür Sanat

Genç edebiyatçıları usta isimlerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış programı, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğin onur konuğu usta yazar Rasim Özdenören, açılışta yaptığı konuşmada, 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğduğunu, daha sonra Eyüpsultan'a geldiklerini söyledi.

4. Haliç Edebiyat Günleri başladı

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

4. Haliç Genç Edebiyat Günleri boyunca şiir, öykü, roman, deneme panellerinin yanı sıra müzik dinletisi ve sergi gerçekleşecek

4. Haliç Edebiyat Günleri başladı

KAPANIŞ 28 NİSAN'DA

Etkinlik, 28 Nisan'da Caferpaşa Medresesi'nde gerçekleştirilecek törenin ardından, boğaz turuyla son bulacak.

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