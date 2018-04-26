4. Haliç Edebiyat Günleri başladı

Genç edebiyatçıları usta isimlerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış programı, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Etkinliğin onur konuğu usta yazar Rasim Özdenören, açılışta yaptığı konuşmada, 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğduğunu, daha sonra Eyüpsultan'a geldiklerini söyledi.
ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
4. Haliç Genç Edebiyat Günleri boyunca şiir, öykü, roman, deneme panellerinin yanı sıra müzik dinletisi ve sergi gerçekleşecek
KAPANIŞ 28 NİSAN'DA
Etkinlik, 28 Nisan'da Caferpaşa Medresesi'nde gerçekleştirilecek törenin ardından, boğaz turuyla son bulacak.