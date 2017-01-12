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4 ilde emniyet müdürlerine FETÖ operasyonu

Bilecik merkezli 4 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 polis gözaltına alındı.

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4 ilde emniyet müdürlerine FETÖ operasyonu

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, daha önce görevden ihraç edilmiş aralarında 2 ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 eski emniyet personeli hakkında yakalama çıkarıldı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNE OPERASYON

Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bozüyük ve Söğüt ilçeleri ile Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan 22 eski emniyet personelinin evlerinde arama yapıldığı, il dışındaki şüphelilerin Bilecik'e getirileceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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