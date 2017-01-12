4 ilde emniyet müdürlerine FETÖ operasyonu

1 Haleplilere ısınmaları için zeytin posası yolladılar Şanlıurfa'dan Haleplilere ısınırken ve yemek yaparken kullanmaları için zeytin posasından yapılan pirina odunu yollandı.

2 CNN Türk, Trump'ın CNN'e çaktığı haberi çarpıttı Trump dünyanın en önde gelen medya kurumlarının muhabirleriyle toplantı yaptı, CNN'i rezil etti bizim CNN Türk de haberi saatler sonra gördü

3 İstanbul’da günde 6 bin sürücüye trafik cezası kesildi İstanbul'da sürücülere 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 2 milyon 294 bin 188 adet trafik cezası kesildi.

4 Denizli'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi Denizli'de polisin üç büfeye ve bir otomobile düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve parfüm ele geçirildi.

5 Evde portakal mumluk yapılışı Kışın en çok sevilen meyvelerinden biri olan portakalın kabuğunu evinizde mumluk yapmak için kullanmaya ne dersiniz?

6 Galatasaray Ahmet Çalık transferini bitirdi Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği forması giyen genç stoper Ahmet Çalık ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.