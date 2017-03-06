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4 ilde FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

Adıyaman merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06.03.2017 - 09:45
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli Edirne, Kahramanmaraş ve Konya'da 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SOHBET İMAMLIĞI..

Aralarında DHMİ İl Müdürü H.Ç, Gençlik ve Spor İl Müdürü A.B, Tut Mal Müdürü O.K., Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü G.D. ile kurum müdürlerine "sohbet imamlığı" yaptığı iddia edilen öğretmen A.G'nin de bulunduğu zanlılar, ev ve iş yerlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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