4 ilde FETÖ operasyonu: 12 sağlık çalışanı tutuklandı

Eskişehir, Bursa, Isparta ve Giresun’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri H.F. ile "örgüt ablaları" ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 30 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

12'Sİ TUTUKLANDI

11’i doktor 30 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16’sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.