taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.882
USD
3,6599
EURO
3,8897
ALTIN
145,33
PETR
55,7200

4 ilde FETÖ operasyonu: 12 sağlık çalışanı tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 12 sağlıkçı tutuklandı.

16.02.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Eskişehir, Bursa, Isparta ve Giresun’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri H.F. ile "örgüt ablaları" ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 30 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

12'Sİ TUTUKLANDI

11’i doktor 30 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16’sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Suriye'ye kara ordusu gönderecek

ABD Suriye'ye kara ordusu gönderecek

94
İngiliz komutandan El Bab açıklaması

İngiliz komutandan El Bab açıklaması

46
Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

27
Gençlerin sosyal medya kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Gençlerin sosyal medya kavgası: 1 ölü 1 yaralı

28
Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı

Trump istifa eden danışmanı Flynn'e sahip çıktı

4
2 gündür haber alınamayan genç evde uyurken bulundu

2 gündür haber alınamayan genç evde uyurken bulundu

26
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM