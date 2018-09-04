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4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Antalya’da, 16 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 04.09.2018 - 14:45..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olan ’ByLock’ programını kullandığı tespit edilen 5 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisakı tespit edilen 10 şüpheli olmak üzere toplam 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa illerini de kapsayan operasyonun düğmesine bu sabah basıldı.

Antalya merkezde 13 ikamet ile Aydın-Ordu-Manisa illerinde 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu çalışma izni iptal edilmiş öğretmen olan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ile 1 adet yasaklı yayın ele geçirildi.

FETÖ/PDY üyesi şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

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