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4 ilde sıcaklığın artacağı uyarısı yapıldı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Batı Akdeniz'in bazı illerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

30.07.2017 - 16:51
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Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da hava sıcaklığının bugünden itibaren çarşamba gününe kadar 2 ile 5 derece artacağı uyarısında bulunuldu.

4 ilde sıcaklığın artacağı uyarısı yapıldı

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 30 Temmuz Pazar gününden itibaren bölge genelinde artarak 2 Ağustos Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 2- 5 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi. Beklenen hava sıcaklıklarının Antalya ve Muğla için 36-40, Burdur için 35-37, Isparta için 33-35 derece olacağı belirtildi.

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