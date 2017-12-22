İstanbul Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi'nde 19 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda polisi arayan 4 Özbekistanlı kadın evlerine gelen 2 kişinin kendilerini tecavüz ettiğini ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtıkları yönünde şikayetçi oldu.

İstanbul'da 4 kadına tecavüz eden 2 şüpheli yakalandı VİDEO

"ODALARA KAPATIP TECAVÜZ ETTİLER"

Poliste ifade veren teskstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen kadınlar M.K.(46), M.M.(35), M.M.(44) ve D.A. (38) "Geceyarısı saat 03.00'de kapı çaldı. Kapıda daha önceden tanıdığımız ve Fatih olarak tanıdığımız biri vardı. Bize çok önemli deyince kapıyı açtık. Yanındaki arkadaşı ile birlikte içeri girdiler. İçeri girdikten sonra silah çekip bizi zorla odalara kapatarak ayrı ayrı tecavüz ettiler. Daha sonra cep telefonlarımızı alıp kimseye bir şey söylemememiz konusunda tembih edip saat 05.30 sıralarında evden ayrıldılar." dediler.

İKİ GÜN SONRA YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler önce şüphelilerden Fatih A. (23)'ü Güngören'de iki gün sonra gözaltına aldı.

Şüphelinin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Polis olay günü Fatih A.'nın yanında olduğunu tespit ettiği Özbekistan uyruklu Ganibek Y.'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte gasp ettikleri cep telefonları ve olayda kullandıkları tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

Şüpheliler Gasp Büro Amirilğinde tecavüz edip gasp ettikleri kadınlar tarafından teşhis edildi. Şüphelilerden Fatih A.'nın daha önceden aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğü ihlal ve tehdit ile cinsel saldırı suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.