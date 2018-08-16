4 katlı apartmanın çatısından atladı

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İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil uluslararası hukuka göre statüsü tartışmalı olan farklı bölgelerde Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut, otel, sanayi ve ticaret alanları kuracak.