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4 katlı apartmanın çatısından atladı

Çanakkale'de bir genç, 4 katlı apartmanın çatısından kendini boşluğa bırakarak ağır yaralandı.

İHA | 16.08.2018 - 00:49..
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Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çağlar Altun isimli genç, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Durumu gören vatandaşlar, genci atlamaması için ikna etmeye çalıştı.

Ancak ikazları dikkate almayan genç, kendini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

4 katlı apartmanın çatısından atladı

Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çağlar Altun, ambulansla ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

4 katlı apartmanın çatısından atladı

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