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4. kattan bahçe korkulukları üzerine düştü

Ümraniye'de 4. kattan bahçenin demir korkulukları üzerine düşen, Murat Yalçınkaya hastaneye kaldırıldı.

DHA | 25.01.2018 - 04:24..
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Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 4. kattan bahçe korkulukları üzerine düşen Murat Yalçınkaya'nın boğazına ve bacağına korkuluklar saplandı.

4. kattan bahçe korkulukları üzerine düştü

DEMİRLER KESİLEREK AMBULANSA ALINDI

Bahçe korkulukları boğazına ve bacağına  saplanan Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirleri  keserek bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Yalçınkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki araştırması devam ediyor.

4. kattan bahçe korkulukları üzerine düştü VİDEO

4. kattan bahçe korkulukları üzerine düştü

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