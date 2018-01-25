Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 4. kattan bahçe korkulukları üzerine düşen Murat Yalçınkaya'nın boğazına ve bacağına korkuluklar saplandı.

DEMİRLER KESİLEREK AMBULANSA ALINDI

Bahçe korkulukları boğazına ve bacağına saplanan Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirleri keserek bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Yalçınkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki araştırması devam ediyor.

4. kattan bahçe korkulukları üzerine düştü VİDEO