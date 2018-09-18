4. kattan düşen 4 yaşındaki Rahman hayatını kaybetti

Karacabey ilçesinin Emirsultan Mahallesi'nde 213'üncü Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinde oyun oynayan Rahman Çelik, odanın açık penceresinden sarktı.
PENCEREDEN DÜŞTÜ
Dengesini yitiren Rahman, pencereden beton zemine düştü. Olayı fark eden yakınları, çocuğun yanına koşarken, durum 112 Acil'e bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen küçük Rahman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Rahman Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.