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4. kattan düşen 4 yaşındaki Rahman hayatını kaybetti

Bursa Karacabey'de 4 yaşındaki Rahman Çelik, 4. kattaki evlerinin penceresinden düşüp ağır yaralandı, hastaneye kaldırılan Çelik kurtarılamadı.

DHA | 18.09.2018 - 19:07..
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Karacabey ilçesinin Emirsultan Mahallesi'nde 213'üncü Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinde oyun oynayan Rahman Çelik, odanın açık penceresinden sarktı.

PENCEREDEN DÜŞTÜ

Dengesini yitiren Rahman, pencereden beton zemine düştü. Olayı fark eden yakınları, çocuğun yanına koşarken, durum 112 Acil'e bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen küçük Rahman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Rahman Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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