4. kattan düşen 4 yaşındaki Rahman hayatını kaybetti

ATM'den para çeken bir kişinin cebinden bin lira parasını alıp kaçmak isteyen hırsızı yakalan 2 mahalle bekçisi Samsun'da "Ayın Polisi" seçilerek fotoğrafları panoya asıldı.

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Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

Murat Dalkılıç ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur" dedi.