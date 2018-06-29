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4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bahçesindeki sazlıkların arasında 4 metrelik 312 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 29.06.2018 - 10:51..
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla arazi araması yapıldı.

4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

BOYLARI 4 METREYİ BULUYOR

Yapılan aramada İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2 ile 4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın'da 4 metrelik 312 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

PİYASA DEĞERİ 75 BİN LİRA

Bahçe sahibi İ.Ö. adli makamların talimatıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitkileri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden piyasa değeri 75 bin lira olan 15 kilogram esrar maddesi elde edileceği ifade edildi.

4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

Gözaltındaki şüpheli İ.Ö.'nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

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