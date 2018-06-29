4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla arazi araması yapıldı.
BOYLARI 4 METREYİ BULUYOR
Yapılan aramada İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2 ile 4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Aydın'da 4 metrelik 312 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO
PİYASA DEĞERİ 75 BİN LİRA
Bahçe sahibi İ.Ö. adli makamların talimatıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitkileri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden piyasa değeri 75 bin lira olan 15 kilogram esrar maddesi elde edileceği ifade edildi.
Gözaltındaki şüpheli İ.Ö.'nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.