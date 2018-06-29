4 metrelik kenevirleri gören gözlerine inanamadı

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Dalış tahtalarından atlarken başarısız olan insanlar

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Şov yapmak isterken kız arkadaşını tekmeledi

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1 Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı FETÖ'ye yardım suçlamasıyla yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan Eren Erdem, kaçma şüphesiyle gözaltına alındı, gözaltından ilk fotoğraf da paylaşıldı.

2 İkiz kafalı bebek Hatay'da dünyaya geldi Hatay’da, ikiz kafa teşhisiyle doğan Suriyeli 3 günlük bebeğin, Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı ameliyatı sonrası kafatasının arkasındaki bölüm alındı.

3 Serdar Gürler Beşiktaş'a gitmek istiyor Beşiktaş'ın talip olduğu Osmanlıspor'un 26 yaşındaki yıldızı Serdar Gürler, Başkent yönetiminden gitmek için izin istedi.

4 Trump'tan Macron'a 'kazançlı anlaşma' önerisi ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Neden AB'den ayrılmıyorsunuz." diye sorarak ticari bir teklif sundu.

5 2018 banyo trendleri Banyosunu yenilemek isteyenlere zamanın modasına ayak uyduracak tüyolar...

6 7 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü Ramazan Bayramı için ülkesine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.