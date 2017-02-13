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4 milyon dolara polise satmak isterken yakalandı

İstanbul polisi, yurda kaçak yollarla sokulan tarihi eser niteliğindeki bir kitabı satmak isteyen zanlıyı yakaladı.

13.02.2017 - 19:38
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan tarihi eser niteliğindeki bir kitabın satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

POLİSLER ALICI KILIĞINDA ZANLI İLE BULUŞTU

Polis ekipleri tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalışan 22 yaşındaki şüpheli A.K.'yi belirledi. Polis ekipleri, alıcı kılığında A.K. ile irtibata geçti. A.K., müşteri kılığındaki polislerden 4 milyon dolar isteyerek Küçükçekmece'de buluşmak için randevu verdi. Polis ekipleri Küçükçekmece'de ki kitapla birlikte buluşmaya gelen şüpheli A.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarihi kitaba ise el koydu.

4 milyon dolara polise satmak isterken yakalandı

400 YILLIK

Gözaltına alınan şüpheli A.K. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Ele geçirilen tarihi kitap incelenmesi için Topkapı Sarayı Müzesi'ne gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde kitabın Süryanice yazıldığı, içinde İncil'den bazı kesitlerin bulunduğu yaklaşık 400 yıllık bir kitap olduğu iddia edildi.

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