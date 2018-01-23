4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış

Şanlıurfa'da Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Topdağı ve Camikebir mahallelerinde 3 gün arayla 4 otomobilin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.A., son çaldığı otomobille birlikte yakalandı.
"İÇİNDE UYUMAK İÇİN ÇALDIM"
Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, otomobilleri gece içinde uyumak için çaldığını söyledi.
TUTUKLANDI
Daha önce de 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirtilen ve ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.