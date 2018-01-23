4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış

Kırgız çocuklar Zeytin Dalı Harekatı için dua etti

1 Ölümle yaşam arasında bir azim hikayesi Bir poşette ölüme terk edilen daha sonra dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Ahme Zulkarnain'in yaşam hikayesi herkese örnek olacak.

2 Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek MHP Genel Başkanı Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Özalkan'ın adına Telefar'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak.

3 Yunan bankaları hala zayıf Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunan bankalarının hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

4 FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı Bolu merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 askerden 3’ü tutuklandı.

5 Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı 1989 yılında hizmete açılan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine dünyaya örnek olacak yeni bir tesis inşa edilecek.

6 Polis kılığına giren 3 kişi yakalandı Şanlıurfa’da silah ve sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtan ve girdikleri iş yerlerinden denetleme ve el koyma adı altında para ile değerli eşya alan 3 kişi polis tarafından yakalandı.