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4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış

Şanlıurfa'da, 3 gün arayla 4 otomobil çalan madde bağımlısı F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 23.01.2018 - 14:32..
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Şanlıurfa'da Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Topdağı ve Camikebir mahallelerinde 3 gün arayla 4 otomobilin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.A., son çaldığı otomobille birlikte yakalandı.

4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış

"İÇİNDE UYUMAK İÇİN ÇALDIM"

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, otomobilleri gece içinde uyumak için çaldığını söyledi.

TUTUKLANDI

Daha önce de 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirtilen ve ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış



4 otomobili 'içinde uyumak için' çalmış

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