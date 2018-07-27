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Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 27.07.2018 - 17:16..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'lı teröristlereye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

TSK, dün gerçekleştirilen operasyonlarda alınan sonuçları açıkladı.

Açıklama şöyle: "26 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olaylar;

Hakkâri/Şemdinli kırsalında, Irak kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonda keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist ateş destek vasıtaları ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirilmiştir.

Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

"4 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

"AĞRI'DA 1 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Ağrı/Doğubayazıt’ta, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

"BİNGÖL'DE 1 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Bingöl/Yayladere’de, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Hakkâri/Yüksekova kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

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