Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Konya'da bir sürücü kanalizasyon borularını taşımak için diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

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Ruj seçerken ten, göz ve saç renginize dikkat edin

Ten, göz ve saç renginize uygun ruj renkleri seçerek hem makyajın yüzünüze yakışmasını sağlayabilir hem de daha canlı ve enerjik bir görünüme kavuşabilirsiniz.