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4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Beylikdüzü'nde fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapma makinesi tırdan indirilirken işçinin üzerine devrildi. Makinenin altında sıkışan işçi ağır yaralandı.

DHA | 31.03.2018 - 16:09..
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Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi üzerinde bir fabrikaya tırla yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi. Makine fabrika önüne park edilen tırdan işçiler ve forkliftler yardımıyla indirilmeye çalışıldı.

4 TONLUK MAKİNE İŞÇİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bu sırada çalışmalara katılan Nizamettin Güngör(47) makinenin arkasına geçti. Makineyi almak için yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine işçinin üzerine devrildi. Üzerine devrilen ağır makineyle, tırın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Makinenin devrildiğini gören çevredekiler panikle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı

4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Güngör'ün çalışmalara katıldığı ve bir süre sonra makinenin arkasına geçtiği görülüyor. Makineye yaklaşan forklift makineye dokununca arakaya devriliyor. Güngör'ün arada sıkıştığını gören çevredekilerin panikle koştukları görülüyor. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi VİDEO



4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

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