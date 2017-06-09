4 ülkenin ortak bildirisine Katar'dan tepki

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Wolfenbüttel kentinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın ortak yayınladığı listenin Katar'a karşı sebepsizce suçlamaların bir parçası olduğunu belirtti.

"LİSTEDE HİÇBİR ÖRGÜTE ÜYE OLMAYAN GAZETECİLER VAR"

Listede isimleri yer alan kişilerin büyük bölümünün hayatları boyunca Katar'da bulunmadıklarına işaret eden El Sani, listede güvenlik konseyinin bazı üyelerinin veya hiçbir örgüte üye olmayan gazetecilerin isimlerinin yer aldığını kaydetti.

Reuters listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığını açıklamıştı.

"BM'YE DANIŞMANLIK YAPAN ÖRGÜTLER LİSTEDE"

Fahri çalışmalar gerçekleştiren ve Birleşmiş Milletler'e (BM) danışmanlık yapan örgütlerin de listede bulunduğuna dikkati çeken El Sani, "Biz bu listeye baktık ve burada yer alan kişilerin ve örgütlerin büyük bir bölümünün Katar ile ilişkisi olmadığını gördük" dedi.

"SEBEPSİZ SUÇLAMALAR VAR"

Bu tür terör listelerinin uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini, ancak bu listede bu tür standartların bulunmadığına işaret eden El Sani, "Bu liste için böyle standart bilmiyoruz. Burada bize karşı sebepsiz suçlamalarda bulunuyor" şeklinde konuştu.

El Sani, kendilerinin bu listeyi derinlemesine tartışmayacaklarını belirterek, bunun yerine listede Katar ile bağlantısı olmayan insanlarla ilgili arka planı anlatacaklarını kaydetti.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Almanya'ya, gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür eden El Sani, ülkesine ekonomik abluka uygulandığını, bunun bir dizi körfez ülkesi tarafından Katar'ın toplu bir şekilde cezalandırılması anlamına geldiğini ifade etti.

"Bununla uluslararası ve insani hukuk ihlal ediliyor" diyen El Sani, bunun Körfez'deki toplumlar için olumsuz etkisi olacağını aktardı.

Al-Sani, bu uygulamaların düşman ülkelere karşı bile alınmadığını, ancak şimdi Körfez'de iş birliği içinde bulunan dost bir ülkeye karşı uygulandığına işaret etti.

"ORMAN KANUNLARININ GEÇERLİ OLDUĞU ZAMANDA YAŞAMIYORUZ"

Bunun sebeplerini sorduklarını ifade eden El Sani, "Katar hangi suçu işledi ki bu şekilde cezalandırılıyor. Uluslararası hukuk ihlal edilerek. Uluslararası standartlar ve yasalar var. Modern bir çağda yaşıyoruz. Orman kanunlarının geçerli olduğu zamanda değil" dedi.

Diyalog ve diplomasiden yana olduklarını belirten Al-Sani, bu krizi azaltmaya çalışan ülkelere de teşekkür etti.