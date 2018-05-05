4. Uluslararası Mardin Bienali başladı

Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mardin Bienali başladı. Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde Sözden Öte temasıyla Mor Efram Manastırı'nda başlayan bienale, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelerden sanatçılar katıldı.

İLLÜSTRASYON SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Bienalin Mardin turizmine de katkı sunduğuna dikkati çeken bienalin direktörü Döne Otyam, "Son derece heyecanlıyım. Bu 4'üncü bienalimiz, 50 sanatçımız katılıyor." dedi. İranlı sanatçı Parastou Forouhar'ın, Mor Efram Manastırı'nda 'Portreler' isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü.