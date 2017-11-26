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4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu.

AA | 26.11.2017 - 06:01..
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AA
4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu

"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.



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