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4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı Niğde'de

Adana'da bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklanan zanlı Niğde'ye sevk edilip tek kişilik hücreye konuldu. Hayatını kaybetti denilen çocuk ise yaşıyor.

İHA | 17.02.2018 - 22:08..
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4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı Niğde'de

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı.

NİĞDE'YE SEVK EDİLDİ

Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde cezaevine nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı Niğde'de

ÇOCUK DA YAŞIYOR

Öte yandan, sosyal medyada tecavüzcü Sedat K’nin cezeevinde öldürüldüğü, tecavüz mağduru küçük kızın da öldüğü söylentileri yayılmıştı. Bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANIYOR

Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay’ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.

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