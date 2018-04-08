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4 yaşındaki çocuk soba dumanından hayatını kaybetti

Antalya Korkuteli'de uyuduğu odadaki sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 yaşındaki Oğuzhan hayatını kaybetti.

DHA | 08.04.2018 - 15:47..
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Dün saat 18.00 sıralarında, Korkuteli'ne bağlı İmrahor Mahallesi'nde Oğuzhan Kemi, ailesi tarafından sobanın yanındaki kanepeye uyuması için bırakıldı.

SOBA TÜTTÜ, DUMAN ODAYA DOLDU

Aile üyeleri, evin dışındayken, iddiaya göre, soba tütmeye başladı. Odaya girdiklerinde dumanı gören ailesi, Oğuzhan Kemi'yi Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

OĞUZHAN HAYATINI KAYBETTİ

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Kemi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kemi'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Oğuzhan Kemi'nin cenazesi, bugün öğle vakti İmrahor Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

4 yaşındaki çocuk soba dumanından hayatını kaybetti

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