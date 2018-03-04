4 yaşındaki Kuzey Efe'yi kalp krizi değil babası öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 7 Şubat günü kalp krizinden öldüğü sanılan Kuzey Efe adındaki 4 yaşındaki çocuğun, öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi.

ARABA KULLANIRKEN BOĞDU

Araba kullandığı sırada bir eliyle direksiyonu tutarken diğer eliyle uzun süre çocuğun ağzını kapatarak nefes alamamasına neden olan Hüseyin E. olaydan 13 gün sonra polise giderek teslim oldu.

"ÇOK KONUŞTUĞU İÇİN..."

Kuzey Efe'nin cenazesinde de bulunan Hüseyin E. "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım." şeklinde ifade verdi.

Kuzey Efe'nin annesi Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle birlikte ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açtı.