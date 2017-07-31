Jaydin Smart, henüz 4 yaşında ama motosiklet kullanma tekniğiyle herkesi büyülüyor.

BİRÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Annesi Jocelyn ve babası Patrick Smart da bu sporla ilgileniyor. Ailesinin motokrosa olan ilgisinden esinlenen Jaydin Smart, kendi yaşıtlarını da yeteneğiyle geçti. Bu alanda yarışlara katıldı ve birçok ödülün de sahibi oldu.

4 yaşındaki yetenekli motokrosçu VİDEO

GELECEĞİN MOTOKROSÇUSU

4 yaşındaki genç yetenek Jaydin Smart, motor kullanma tekniğiyle geleceğin en iyi motokrosçularından olacak gibi gözüküyor.