4 yeni şehir hastanesi açılış için gün sayıyor

Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, yaklaşık 41 bin yataklı şehir hastanelerine bu yıl 4 yeni hastane daha katılıyor.

Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan ve "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek teknoloji özellikli Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastaneleri açılış için gün sayıyor.

ELAZIĞ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri şehir hastanelerinden sonra Elazığ Şehir hastanesi de hasta kabulüne başladı.

BİN 573 YATAKLI HASTANE

"Şehrin en üst düzey hastanesi" olarak hizmet veren Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü ise genel hastane 480, kadın hastalıkları ve doğum için 261, kalp ve damar hastalıkları için 412, psikiyatri hastanesi için 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon için 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri için 100 yataklı olarak planlandı.

Resmi açılışı gelecek günlerde yapılacak ancak hasta kabulüne daha önce başlayan Elazığ Şehir Hastanesi ise güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkarak, sağlık alanında "şehrin en büyük projesi" olarak birçok ilki bünyesinde barındırıyor.

Son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet vermeye başlayan Elazığ Şehir Hastanesi, bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Hastane sadece Elazığlılara değil, bölgedeki diğer illerden gelenlere de hizmet veriyor.

Toplam yatak kapasitesi bin 38 olarak planlanan Elazığ Şehir Hastanesinde tek kişilik 334 yatak, 169 çift kişilik oda, 227 poliklinik, 39 ameliyathane ve 160 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ BİLKENT"

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nde ise genel hastane, ana hastane, kalp damar, nöroloji ve ortopedi, çocuk, kadın doğum, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 9 hastane yer alıyor.

Bin 11 poliklinik, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathane, bin 77 tek kişilik oda, özelliğine sahip hastanede, 100 yüksek güvenlikli adli psikiyatri yatağı ve kişiye özel doğum hizmetinin sunulacağı 80 sancı, doğum, lohusa odası da yer alacak.

Bu yıl hizmete girecek Manisa Şehir Hastanesi de açılış için gün sayıyor. 558 yatak kapasitesine sahip Manisa Şehir Hastanesi ise tek kişilik 200, çift kişilik 100 odadan oluşuyor.

Hastanede 19 ameliyathane, 122 yoğun bakım yatağı, 145 poliklinik, 29 poliklinik destek odası, 15 diyaliz merkezi yatağı, 17 kemoterapi koltuğu ile hizmet verilecek.

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, modern mimarisi ile sadece Manisa'ya değil, civar illerdeki hasta ve hasta yakınlarına da hizmet sunacak.

Eskişehir Şehir Hastanesi ise bin 81 yatak kapasitesi, 402 tek kişilik oda, 191 çift kişilik oda, 254 poliklinik, 35 ameliyathane 131 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.

"20 HASTANE VE 2 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programına göre, vatandaşın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 hastane ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezi açılacak.

Bin 642 bin metrekare alana sahip 20 hastane ve 2 Ağız Diş Sağlığı Merkezinin (ADSM) hizmete açılacak illere göre yatak dağılımları ise şöyle:

"Adana Merkez Karşıyaka ADSM 50 yatak, Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi 150 yatak, Antalya Finike Devlet Hastanesi 125 yatak, Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi 100 yatak, Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi 17 yatak, Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi 30 yatak, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek bina (Acil Servis) yatak, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 600 yatak, Gaziantep Şahinbey Devlet Hastanesi (Perilikaya Kavşağı) 300 yatak, Giresun Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi 45 yatak, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (2. etap) 95 yatak, İstanbul Çekmeköy Devlet Hastanesi 150 yatak, İzmir Foça Devlet Hastanesi 50 yatak, Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi 30 yatak, Konya Hadim Devlet Hastanesi 15 yatak, Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi 45 yatak, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi 400 yatak, Ordu Aybastı Devlet Hastanesi 25 yatak, Ordu Korgan Devlet Hastanesi 30 yatak, Siirt Eruh İlçe Devlet Hastanesi 20 yatak, Sinop Merkez ADSM 20 yatak, Sivas Gürün Devlet Hastanesi 25 yatak."